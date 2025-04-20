Київ
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
221,06
Економія при броні: -8,39 грн
212,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Петрове, вул. Центральна, 39
151.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні: -15,45 грн
106,40 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
232.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,06
Економія при броні: -7,94 грн
221,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
233.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
111,61
Економія при броні: -4,84 грн
106,77 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
233.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
147,13
Економія при броні: -5,81 грн
141,32 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
234.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
231,31
Економія при броні: -10,19 грн
221,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
907.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
72,00 грн
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