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ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Миколаїв
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
55.8 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,96
Економія при броні:
-8,84 грн
221,12
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
56.4 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
146,69
Економія при броні:
-5,37 грн
141,32
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
56.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
111,83
Економія при броні:
-5,06 грн
106,77
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
231,87
Економія при броні:
-10,75 грн
221,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
180.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
226,01
Економія при броні:
-13,17 грн
212,84
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петрове, вул. Центральна, 39
183.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні:
-15,45 грн
106,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
699.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
72,00
грн
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