ємності для збору калу стерильні

Ємність для калу (Container for feces)

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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
30 мл №1
Виктер плюс
від 3,38 грн
в 67 аптеках
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Ємкість для калу стерильна тм BigQ
Ємкість для калу стерильна тм BigQ
30 мл №1
Екобинт
від 5,40 грн
в 23 аптеках інших міст
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Ємність для калу
Ємність для калу
30 мл стерильн. №1
Склоприлад
від 5,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Ціни в Київ
від 3,38 грн
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Характеристики
Виробник
Виктер плюс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби