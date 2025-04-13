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ємності для збору калу стерильні
Ємність для калу (Container for feces)
3 препарати
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
30 мл №1
Виктер плюс
від
3,38
грн
в 67 аптеках
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Ємкість для калу стерильна тм BigQ
30 мл №1
Екобинт
від
5,40
грн
в 23 аптеках інших міст
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Ємність для калу
30 мл стерильн. №1
Склоприлад
від
5,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Виктер плюс Торговый Дом
Стеклоприбор
Экобинт
Ціни в
Київ
від
3,38
грн
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Характеристики
Виробник
Виктер плюс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
ємності для збору калу стерильні
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