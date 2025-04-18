Ємність для калу (Container for feces)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,50
Економія при броні: -2,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
1.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт