Ємність для калу (Container for feces)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218
113.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Братиславська, 48-А
121.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
122.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
123.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
124.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн