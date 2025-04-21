Ємність для калу (Container for feces)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Вінниця
Техмедсервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,09
Економія при броні: -0,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
113.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
114.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,32
Економія при броні: -0,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
137.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
139.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гребінки, вул. Київська, 144
145.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 12
167.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.3 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
186.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
186.3 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,73
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
186.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
8,50
Економія при броні: -0,54 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бородянка, вул. Центральна, 345
187.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
189.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
189.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
189.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
8,00
Економія при броні: -2,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
189.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,70
Економія при броні: -2,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
190.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
190.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,90
Економія при броні: -2,59 грн