Ємність для калу (Container for feces)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Одеса
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
165.5 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
236.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
251.1 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,69
Економія при броні: -0,43 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
254.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
9,49
Економія при броні: -0,53 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
255.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,61
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
257.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,27
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
259.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс