Ємність для калу (Container for feces)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
6.3 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
10.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
8,44
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за null хв
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
4.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
143.3 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
8,26
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
183.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,05
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
204.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс