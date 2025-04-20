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Ємність для калу (Container for feces)
Ємність для калу (Container for feces)
Львів
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,02
Економія при броні:
-0,25 грн
6,77
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
65.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,77
Економія при броні:
-0,51 грн
7,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,66
Економія при броні:
-0,40 грн
7,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
115.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
131.8 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,04
Економія при броні:
-0,39 грн
9,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,08
Економія при броні:
-0,33 грн
6,75
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 22
166.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
187.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,59
Економія при броні:
-0,33 грн
7,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
192.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
208.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,61
Економія при броні:
-0,35 грн
7,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-З
209.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
216.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глибока, вул. Базарна, 1-А
240.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
310.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
315.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,02
Економія при броні:
-0,37 грн
9,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
335.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,02
Економія при броні:
-0,37 грн
9,65
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
423.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
6,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
429.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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