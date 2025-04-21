Ємність для калу (Container for feces)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
107.5 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
123.4 км
Ємність для калу 30 мл №1
Склоприлад
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
148.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,76
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
151.0 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,29
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
158.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,06
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
158.4 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
10,06
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
162.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
164.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
174.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
174.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
7,70
Економія при броні: -0,44 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Виктер плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
176.5 км
Ємкість для калу стерильна тм BigQ 30 мл №1
Екобинт
9,50
Економія при броні: -0,54 грн