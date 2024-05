фармакодинамика. Аргетт Дуо містить диклофенак натрію, нестероїдні сполуки, які мають виражену протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію. Основним механізмом дії диклофенаку вважається гальмування біосинтезу простагландинів. Простагландини відіграють важливу роль у генезі запалення, болю і лихоманки.

In vitro диклофенак натрію в концентраціях, еквівалентних тим, що досягаються при лікуванні пацієнтів, не пригнічує біосинтез протеогліканів хрящової тканини.

Фармакокінетика. Після перорального прийому капсули з модифікованим вивільненням максимальний рівень в плазмі крові досягається в залежності від тривалості проходження через шлунок, в середньому - через 2-3 ч.

Зв’язування з білками плазми крові становить 99,7%, воно відбувається переважно з альбуміном (99,4%). Передбачуваний обсяг розподілу дорівнює 0,12-0,17 л/кг.

Диклофенак проникає в синовіальну рідину, де його C max досягається на 2-4 год пізніше, ніж у плазмі крові. Передбачуваний T ½ із синовіальної рідини становить 3-6 год. Через 2 год після досягнення C max в плазмі крові концентрація диклофенаку в синовіальній рідині вища, ніж в плазмі крові, і її значення залишається вищим протягом 12 год.

Метаболізм диклофенаку здійснюється частково шляхом глюкуронізації незміненої молекули, але головним чином за допомогою одноразового і багаторазового метоксилювання, що призводить до утворення декількох фенольних метаболітів (3’-гідрокси-, 4’-гідрокси-, 5’-гідрокси-, 4‘,5 дігідроксі- і 3’-гідрокси-4’-метоксидиклофенаку), більшість з яких перетворюється в глюкуронідні кон’югати. Два з цих фенольних метаболітів біологічно активні, але в значно меншому ступені, ніж диклофенак.

Загальний системний плазмовий кліренс диклофенаку становить 263±56 мл/хв. Кінцевий T ½ - 1-2 ч. T ½ 4 метаболітів, включаючи два фармакологічно активних, також нетривалий - 1-3 год. Один із метаболітів, 3’-гідрокси-4’-метоксидиклофенак, має більш тривалий T ½ , однак цей метаболіт повністю неактивний.

Близько 60% дози препарату виводиться з сечею у вигляді кон’югатів незміненої активної речовини, а також у вигляді метаболітів, більшість з яких представляють собою глюкуронові кон’югати. У незміненому вигляді виводиться менше 1% диклофенаку. Решту доз препарату виводяться у вигляді метаболітів з жовчю, з калом.

Фармакокінетика в окремих групах хворих. У пацієнтів з порушенням функції нирок при застосуванні Аргетт Дуо в звичайних разових дозах накопичення диклофенаку не спостерігалось. У тому випадку, коли кліренс креатиніну становить <10 мл/хв, розрахункові рівноважні концентрації гідроксиметаболітів диклофенаку приблизно в 4 рази вище, ніж у здорових добровольців. Однак в кінцевому результаті метаболіти виводяться з жовчю.

У хворих на хронічний гепатит або компенсований цироз печінки показники фармакокінетики диклофенаку аналогічні таким у пацієнтів без захворювань печінки.