Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,95
Економія при броні: -35,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
235,55
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,27
Економія при броні: -69,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,42
Економія при броні: -75,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн