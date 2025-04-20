Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,30
Економія при броні: -52,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
235,09
Економія при броні: -67,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,94
Економія при броні: -55,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,00
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,00
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
220,00
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,92
Економія при броні: -7,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
226,58
Економія при броні: -33,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,05
Економія при броні: -69,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,27
Економія при броні: -37,15 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,30
Економія при броні: -72,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
235,96
Економія при броні: -36,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,61
Економія при броні: -88,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,62
Економія при броні: -44,04 грн