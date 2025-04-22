Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,50
Економія при броні: -7,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
118,70
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,90
Економія при броні: -62,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,61
Економія при броні: -39,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,17
Економія при броні: -59,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
235,29
Економія при броні: -55,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,10
Економія при броні: -61,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ