Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,62
Економія при броні: -80,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,71
Економія при броні: -32,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,03
Економія при броні: -79,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
234,63
Економія при броні: -41,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,96
Економія при броні: -46,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
118,70
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,44
Економія при броні: -44,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,18
Економія при броні: -60,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,90
Економія при броні: -60,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,99
Економія при броні: -58,71 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,20
Економія при броні: -60,34 грн