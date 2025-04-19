Львів (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,50
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,46
Економія при броні: -34,23 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
237,40
Економія при броні: -24,00 грн