Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВітоптик (Vitoptic) Вітоптик (Vitoptic) (322132) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 369,93 грн Без рецепта 30 шт, 450 мг від 369,93 грн В наявності в 22 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармпродукт Форма випуску Капсули Дозування 450 мг Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору