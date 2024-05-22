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Вітоптик (Vitoptic) (322132) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітоптик (Vitoptic)
Ціна в місті Київ
від 369,93 грн
Без рецепта
30 шт, 450 мг від 369,93 грн
В наявності в 22 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
450 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору