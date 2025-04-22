Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
570,89
Економія при броні: -32,84 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,67
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
576,51
Економія при броні: -111,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
559,85
Економія при броні: -95,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
566,57
Економія при броні: -28,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
126.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
128.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
128.9 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
129.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
129.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
129.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
130.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -58,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -58,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
130.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
130.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
131.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
135.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 166-К
157.9 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -83,30 грн