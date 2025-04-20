Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
558,98
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,29
Економія при броні: -28,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
579,39
Економія при броні: -38,29 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
560,17
Економія при броні: -113,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
576,89
Економія при броні: -130,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
565,11
Економія при броні: -24,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
568,15
Економія при броні: -121,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
570,70
Економія при броні: -29,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
447,00
Економія при броні: -54,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
572,39
Економія при броні: -31,61 грн