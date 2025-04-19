Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
562,90
Економія при броні: -76,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
575,53
Економія при броні: -34,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
573,69
Економія при броні: -129,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
567,97
Економія при броні: -93,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
568,51
Економія при броні: -73,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
579,98
Економія при броні: -135,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
556,63
Економія при броні: -92,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
568,48
Економія при броні: -93,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
577,55
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,78
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
572,33
Економія при броні: -107,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
563,92
Економія при броні: -99,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
447,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
560,12
Економія при броні: -95,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
559,71
Економія при броні: -85,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
564,14
Економія при броні: -99,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
568,62
Економія при броні: -103,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
570,21
Економія при броні: -28,60 грн