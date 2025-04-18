Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
558,87
Економія при броні: -96,03 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
122.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
558,36
Економія при броні: -19,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
574,67
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
123.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
570,40
Економія при броні: -31,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
562,35
Економія при броні: -20,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
577,27
Економія при броні: -102,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1
145.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
561,21
Економія при броні: -20,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Іллінська, 8
145.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
587,22
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
165.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,16
Економія при броні: -17,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
166.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
361,25
Економія при броні: -55,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
183.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
564,62
Економія при броні: -69,86 грн