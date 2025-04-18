Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
571,81
Економія при броні: -33,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
6.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
575,64
Економія при броні: -110,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
576,13
Економія при броні: -111,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
8.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
563,05
Економія при броні: -21,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
8.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
9.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -112,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
9.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -112,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
10.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
573,15
Економія при броні: -31,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 166-К
36.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -77,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Каштанова, 12-С
37.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -77,00 грн