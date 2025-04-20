Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
578,63
Економія при броні: -107,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
572,72
Економія при броні: -77,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -83,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
566,25
Економія при броні: -24,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
573,96
Економія при броні: -127,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
561,15
Економія при броні: -89,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
564,79
Економія при броні: -70,03 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
571,19
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,40
Економія при броні: -74,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
557,82
Економія при броні: -86,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
560,66
Економія при броні: -114,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
573,05
Економія при броні: -102,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
559,25
Економія при броні: -112,65 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
492,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
568,53
Економія при броні: -121,93 грн