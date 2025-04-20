Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
567,65
Економія при броні: -85,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
569,00
Економія при броні: -86,95 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
571,27
Економія при броні: -89,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
180,35
Економія при броні: -22,54 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
573,15
Економія при броні: -107,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
572,93
Економія при броні: -94,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -67,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
524,16
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
572,78
Економія при броні: -78,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Вітоптик капсули 450 мг №30
Фармпродукт
579,39
Економія при броні: -122,61 грн