вживати як дієтичну добавку дітям віком від 3 років і дорослим як додаткове джерело флавоноїдів, вітамінів та активних речовин, що сприяють покращенню загального стану організму, полегшенню нежитю та відкашлювання, а також прискоренню одужання при гострих респіраторних захворюваннях, грипі та застуді. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Комплексне поєднання компонентів, що входять до складу Дефлю, чинить противірусну, антибактеріальну, секретолітичну та спазмолітичну дію, забезпечує протизапальний та протинабряковий ефекти. Екстракт кореня пеларгонії сидовидної має противірусну та антибактеріальну активність; цинк та екстракт шипшини сприяють підвищенню опірності організму до інфекцій та покращенню імунної відповіді. Дія екстрактів первоцвіту, вербени, бузини сприяє розрідженню секреції слизу у навколоносових пазухах. Протизапальна дія екстрактів чебрецю, солодки, фіалки сприяє зменшенню набряку слизової оболонки та відкриттю співустя пазух до порожнини носа, що покращує відтік слизу та сприяє прискоренню одужання при нежитю. Екстракти чебрецю, солодки, фіалки, плюща сприяють збільшенню та розрідженню секреції залоз верхніх дихальних шляхів та бронхів, підвищенню активності миготливого епітелію, допомагаючи покращити відтік мокроти при кашлю. Екстракти чебрецю, солодки, первоцвіту, вербени усувають спазми м’язів бронхів, сприяють полегшенню відкашлювання.

Таблетки. Вживати дітям віком від 6 до 12 років — по ½ таблетки 3 рази на добу; дітям віком від 12 років і дорослим — по 1 таблетці 3 рази на добу після прийому їжі. Таблетку розсмоктувати або розжовувати. Тривалість споживання становить 7–10 днів, якщо лікар не призначив інше. Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря. Доза може бути підвищена лікарем. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного вживання.

Сироп. Вживати дітям віком від 3 до 6 років — ½ мірної ложки (2,5 мл) 3 рази на добу; дітям від 6 до 12 років — по 1 мірній ложці (5 мл) 3 рази на добу; дітям віком від 12 років і дорослим — по 2 мірних ложки (10 мл) 3 рази на добу після прийому їжі. Тривалість споживання становить 7–10 днів, якщо лікар не призначив інше. Доза може бути підвищена лікарем. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного вживання.

Саше. Вживати дітям віком від 3 до 6 років — по 1 саше 2 рази на добу; дітям віком від 6 до 12 років — по 1 саше 3–4 рази на добу; дітям віком від 12 років і дорослим — по 1 саше 5–6 разів на добу, розчинивши в 100 мл гарячої кип’яченої (не в окропі) води та ретельно збовтавши перед споживанням.

Рекомендована тривалість споживання становить 4–7 днів, доза та термін споживання можуть бути збільшені лікарем. Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного вживання.