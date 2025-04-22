Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
252,68
Економія при броні: -7,58 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
278,48
Економія при броні: -8,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -48,60 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -59,80 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,27
Економія при броні: -71,26 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,64
Економія при броні: -53,95 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,72
Економія при броні: -69,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -59,80 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,51
Економія при броні: -38,54 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
248,68
Економія при броні: -15,18 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
251,02
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -59,80 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,97
Економія при броні: -51,28 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
245,47
Економія при броні: -61,66 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
266,67
Економія при броні: -66,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -59,80 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,49
Економія при броні: -64,18 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
228,27
Економія при броні: -46,65 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,36
Економія при броні: -62,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,86
Економія при броні: -53,17 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,45
Економія при броні: -54,84 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
276,03
Економія при броні: -68,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG