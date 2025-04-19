Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 296 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,37
Економія при броні: -42,41 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,71
Економія при броні: -51,11 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,77
Економія при броні: -49,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,48
Економія при броні: -46,52 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,15
Економія при броні: -53,55 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,49
Економія при броні: -53,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,94
Економія при броні: -26,14 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
251,34
Економія при броні: -26,45 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,37
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -50,70 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,03
Економія при броні: -47,81 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,78
Економія при броні: -54,74 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
271,27
Економія при броні: -55,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,92
Економія при броні: -53,56 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,25
Економія при броні: -70,76 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,40
Економія при броні: -32,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,20
Економія при броні: -49,30 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,78
Економія при броні: -44,56 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,37
Економія при броні: -51,33 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,54
Економія при броні: -51,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,62
Економія при броні: -45,40 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,15
Економія при броні: -54,11 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,50
Економія при броні: -52,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,39
Економія при броні: -60,15 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,02
Економія при броні: -61,26 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,16
Економія при броні: -45,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,62
Економія при броні: -61,30 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,14
Економія при броні: -52,69 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,41
Економія при броні: -69,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,18
Економія при броні: -63,86 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
249,86
Економія при броні: -56,41 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
271,45
Економія при броні: -73,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
239,15
Економія при броні: -57,84 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,02
Економія при броні: -46,29 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
261,82
Економія при броні: -44,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG