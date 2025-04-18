Київ (адресу не вказано)
Доступно в 928 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -54,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
227,90
Економія при броні: -43,40 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
239,80
Економія при броні: -46,10 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
198,23
Економія при броні: -40,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
234,40
Економія при броні: -36,60 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
289,80
Економія при броні: -76,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
234,40
Економія при броні: -61,60 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
210,00
Економія при броні: -22,00 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
289,80
Економія при броні: -76,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,19
Економія при броні: -47,88 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,76
Економія при броні: -53,63 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,16
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
223,60
Економія при броні: -53,28 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
252,80
Економія при броні: -66,96 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
287,40
Економія при броні: -74,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,33
Економія при броні: -54,50 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
245,84
Економія при броні: -53,27 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,08
Економія при броні: -64,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -54,60 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG