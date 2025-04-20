Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
256,00
Економія при броні: -73,60 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
289,15
Економія при броні: -81,56 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
249,89
Економія при броні: -15,52 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
259,93
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,06
Економія при броні: -53,08 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,39
Економія при броні: -33,52 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,39
Економія при броні: -34,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
227,90
Економія при броні: -53,60 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -64,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
209,00
Економія при броні: -23,00 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
248,00
Економія при броні: -53,60 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
110,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
209,00
Економія при броні: -20,00 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
248,00
Економія при броні: -51,20 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
220,00
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -56,30 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -64,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,53
Економія при броні: -10,85 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,95
Економія при броні: -11,62 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
231,89
Економія при броні: -10,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -56,30 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -64,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,07
Економія при броні: -50,74 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,08
Економія при броні: -50,50 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,99
Економія при броні: -63,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,68
Економія при броні: -49,35 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,27
Економія при броні: -50,08 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,63
Економія при броні: -61,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,41
Економія при броні: -53,42 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
280,39
Економія при броні: -67,27 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
248,05
Економія при броні: -14,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,16
Економія при броні: -48,17 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
269,02
Економія при броні: -55,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
241,20
Економія при броні: -7,37 грн