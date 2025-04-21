Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,51
Економія при броні: -48,81 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,13
Економія при броні: -51,49 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,28
Економія при броні: -59,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -57,50 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,04
Економія при броні: -47,98 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,65
Економія при броні: -50,21 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
266,75
Економія при броні: -66,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -57,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,10
Економія при броні: -56,30 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -57,50 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,82
Економія при броні: -46,12 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,20
Економія при броні: -50,27 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,21
Економія при броні: -49,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,96
Економія при броні: -60,47 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,64
Економія при броні: -44,58 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,86
Економія при броні: -62,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -57,50 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -57,50 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,60
Економія при броні: -37,90 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,18
Економія при броні: -47,71 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
266,24
Економія при броні: -65,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,46
Економія при броні: -35,76 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,81
Економія при броні: -48,34 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,87
Економія при броні: -64,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,73
Економія при броні: -33,85 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,28
Економія при броні: -40,82 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
265,25
Економія при броні: -57,66 грн