Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -63,20 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,47
Економія при броні: -47,14 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,04
Економія при броні: -51,02 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,18
Економія при броні: -55,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
209,00
Економія при броні: -41,00 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
248,00
Економія при броні: -59,20 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
220,00
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
244,13
Економія при броні: -51,09 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,56
Економія при броні: -31,71 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,28
Економія при броні: -31,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,92
Економія при броні: -45,59 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,42
Економія при броні: -45,11 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
265,40
Економія при броні: -67,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
227,63
Економія при броні: -55,31 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
238,96
Економія при броні: -54,63 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
261,62
Економія при броні: -48,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,77
Економія при броні: -60,45 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,37
Економія при броні: -58,97 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
266,45
Економія при броні: -55,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -54,20 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
231,26
Економія при броні: -55,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,35
Економія при броні: -58,03 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,81
Економія при броні: -57,48 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,74
Економія при броні: -68,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
253,00
Економія при броні: -80,68 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,66
Економія при броні: -67,40 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
271,15
Економія при броні: -77,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -54,20 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -63,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,38
Економія при броні: -64,35 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,84
Економія при броні: -77,43 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
233,80
Економія при броні: -61,48 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
256,01
Економія при броні: -72,75 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,71
Економія при броні: -75,30 грн