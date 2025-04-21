Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
245,29
Економія при броні: -39,16 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,55
Економія при броні: -35,59 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
247,57
Економія при броні: -13,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,87
Економія при броні: -14,57 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
247,23
Економія при броні: -13,09 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,18
Економія при броні: -46,09 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,52
Економія при броні: -49,78 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,47
Економія при броні: -63,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,64
Економія при броні: -46,55 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,01
Економія при броні: -50,27 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,01
Економія при броні: -63,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
227,90
Економія при броні: -53,50 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,31
Економія при броні: -50,48 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,61
Економія при броні: -51,56 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,48
Економія при броні: -64,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,90
Економія при броні: -49,79 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
245,60
Економія при броні: -52,26 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,88
Економія при броні: -67,12 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
247,22
Економія при броні: -71,99 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
234,64
Економія при броні: -49,53 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
167,86
Економія при броні: -41,76 грн