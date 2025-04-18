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ДЕФЛЮ™ (DEFLU™)

ДЕФЛЮ™ (DEFLU™)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 412 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
172,97 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
179,52 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
208,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
173,40 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
180,00 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
210,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,06 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
281,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
192,50 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
223,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,44
Економія при броні: -41,89 грн
187,55 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,29
Економія при броні: -53,01 грн
188,28 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,81
Економія при броні: -55,22 грн
207,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,14 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
181,74 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
180,46 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
181,32 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
194,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
181,04 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,27
Економія при броні: -42,88 грн
187,39 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,15
Економія при броні: -54,33 грн
187,82 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,75
Економія при броні: -63,44 грн
200,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -55,50 грн
208,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
171,93 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
210,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -55,50 грн
208,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,84 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,07 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,28 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
180,94 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
169,27 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
180,84 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Економія при броні: -43,50 грн
187,10 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Економія при броні: -55,50 грн
208,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
171,97 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
179,96 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
208,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
193,92 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
232,72 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
245,18 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
175,50 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
181,40 грн
Дефлю™ порошок для орального розчину саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,50 грн
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