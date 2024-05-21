Артікон (Articon) (321113) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Артікон інструкція із застосування
Склад
1 флакон містить: риб’ячого колагену пептид (країна походження Японія) — 5000 mg (мг), глюкозаміну гідрохлорид — 1500 mg (мг), кальцію глюконат — 120 mg (мг), метилсульфонілметан — 100 mg (мг), кислота гіалуронова — 60 mg (мг), екстракт ункарії опушеної — 60 mg (мг), маточне молочко — 20 mg (мг);
допоміжні речовини:
вода очищена, підсолоджувач ізомальтоолігосахарид, регулятор кислотності натрію цитрат, консервант натрію бензоат (Е211), загущувач ксантанова камідь, підсолоджувач аспартам (Е951), ароматизатор персик.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 флакону (50 ml (мл)) на день за 20–30 хвилин до прийому їжі за один прийом, без додаткового розведення. Вміст флакону ретельно збовтати перед вживанням.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування груддю.
Форма випуску
розчин по 50 ml (мл) у флаконах, по 10 флаконів у коробці.
Умови зберігання
Зберігати у сухому прохолодному місці за температури не вище ніж 25 °С, уникаючи дії прямих сонячних променів. Не заморожувати!
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності
2 роки від дати виробництва.
|на 100 ml (мл)
|на 50 ml (мл) (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|209,00 kJ (кДж)
50,00 kcal (ккал)
|104,50 kJ (кДж)
25,00 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|2,50 g (г)
|1,25 g (г)
|жирів
|0 g (г)
|0 g (г)
|вуглеводів
|10,00 g (г)
|5,00 g (г)
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж -1- 265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.