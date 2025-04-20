Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1381,85
Економія при броні: -92,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1562,86
Економія при броні: -249,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1577,93
Економія при броні: -63,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1556,44
Економія при броні: -262,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1667,25
Економія при броні: -261,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1545,43
Економія при броні: -232,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1543,34
Економія при броні: -230,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1525,57
Економія при броні: -230,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1524,39
Економія при броні: -65,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1551,59
Економія при броні: -257,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1417,06
Економія при броні: -209,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1536,64
Економія при броні: -182,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1534,85
Економія при броні: -150,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1590,58
Економія при броні: -284,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1545,13
Економія при броні: -238,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1533,21
Економія при броні: -239,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1419,86
Економія при броні: -198,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1545,43
Економія при броні: -232,21 грн