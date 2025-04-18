Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1589,09
Економія при броні: -109,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1384,66
Економія при броні: -62,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1561,37
Економія при броні: -82,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
563,83
Економія при броні: -33,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1382,79
Економія при броні: -60,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1569,23
Економія при броні: -257,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
771,30
Економія при броні: -113,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1236,57
Економія при броні: -199,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1539,97
Економія при броні: -228,22 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1528,51
Економія при броні: -216,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1568,37
Економія при броні: -85,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1547,03
Економія при броні: -235,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1518,80
Економія при броні: -59,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1534,83
Економія при броні: -76,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1573,14
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1551,88
Економія при броні: -99,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1556,90
Економія при броні: -74,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 33-А
5.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1577,31
Економія при броні: -97,63 грн