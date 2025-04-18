Київ (адресу не вказано)
Доступно в 396 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1545,71
Економія при броні: -244,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1589,98
Економія при броні: -141,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1554,07
Економія при броні: -240,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1549,90
Економія при броні: -243,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1577,91
Економія при броні: -269,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1549,30
Економія при броні: -252,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1538,13
Економія при броні: -204,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн