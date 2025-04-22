Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1582,23
Економія при броні: -275,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1586,85
Економія при броні: -110,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1564,35
Економія при броні: -210,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1539,02
Економія при броні: -225,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1555,85
Економія при броні: -201,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1560,85
Економія при броні: -267,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1542,75
Економія при броні: -60,80 грн