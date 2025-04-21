Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1714,07
Економія при броні: -431,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1680,92
Економія при броні: -397,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1707,63
Економія при броні: -502,82 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1720,99
Економія при броні: -516,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1689,13
Економія при броні: -91,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1692,99
Економія при броні: -100,39 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1716,16
Економія при броні: -506,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1710,53
Економія при броні: -113,31 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1673,52
Економія при броні: -76,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1445,04
Економія при броні: -67,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1714,71
Економія при броні: -418,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1695,24
Економія при броні: -448,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1711,17
Економія при броні: -464,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1698,46
Економія при броні: -511,54 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1668,51
Економія при броні: -50,33 грн