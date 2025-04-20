Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1567,33
Економія при броні: -277,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1554,21
Економія при броні: -77,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1556,90
Економія при броні: -267,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1379,17
Економія при броні: -120,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1563,01
Економія при броні: -87,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1532,18
Економія при броні: -273,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1590,58
Економія при броні: -307,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1555,11
Економія при броні: -272,13 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1135,93
Економія при броні: -111,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн