Харків (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1561,96
Економія при броні: -79,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1530,51
Економія при броні: -176,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1563,01
Економія при броні: -209,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1578,06
Економія при броні: -203,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1493,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1568,70
Економія при броні: -89,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1573,86
Економія при броні: -100,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1559,34
Економія при броні: -81,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1557,65
Економія при броні: -76,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Артікон розчин флакон 50 мл №10
Ананта Медікеар Лімітед
1253,31
Економія при броні: -116,58 грн