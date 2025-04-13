катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні

Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G18 №1
Ігар
від 10,38 грн
в 16 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G24 №1
Ігар
від 10,40 грн
в 8 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G22 №1
Ігар
від 13,17 грн
в 5 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G20 №1
Ігар
від 10,22 грн
в 2 аптеках
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Ціни в Київ
від 10,22 грн
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Характеристики
Виробник
Ігар
Форма випуску
G18
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби