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катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
4 препарати
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G18 №1
Ігар
від
10,38
грн
в 16 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G24 №1
Ігар
від
10,40
грн
в 8 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G22 №1
Ігар
від
13,17
грн
в 5 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G20 №1
Ігар
від
10,22
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
G18
G20
G22
G24
Ціни в
Київ
від
10,22
грн
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Характеристики
Виробник
Ігар
Форма випуску
G18
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
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