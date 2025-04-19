Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
8.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
12.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
15,60
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
12.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
20.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
32.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
33.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
37.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G20 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
67.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
109.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G20 №1
Ігар