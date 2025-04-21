Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,90
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 107
38.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Соборна, 15
53.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,90
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
62.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 14
65.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
15,60
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 13
65.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 88
67.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 113
75.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 129
76.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар