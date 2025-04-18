Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
17,36
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G20 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
15,47
Економія при броні: -0,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 184
11.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Охтирка, вул. Перемоги, 11
102.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Незалежності, 16
102.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Охтирка, вул. Левченка, 21
103.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
105.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
106.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар