Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,03
Економія при броні: -0,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,90
Економія при броні: -1,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
5.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G20 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G20 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
7.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
7.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
7.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
8.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
9.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
9.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,90
Економія при броні: -1,10 грн