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Катетери
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Катетери
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
8,50
грн
в 247 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G22 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
11,10
грн
в 95 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G20 №1
від
10,11
грн
в 61 аптеці
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ VASOFIX SAFETY PUR
G24 (0,7 х 19 мм) жовтий (4269071s-20) №1
Б. Браун
від
41,19
грн
в 25 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G20 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
13,30
грн
в 23 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
Кв-3 (2,0 х 1,4) №1
від
45,36
грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР ПІДКЛЮЧИЧНИЙ
1,0 №1
від
26,50
грн
в 15 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G18 №1
Ігар
від
13,10
грн
в 14 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G18 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
11,10
грн
в 12 аптеках інших міст
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
18g (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від
7,40
грн
в 10 аптеках інших міст
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® DUO
700 набір для катетеризації 4162200e №1
Б. Браун
від
896,21
грн
в 10 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G24 №1
від
15,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
420 набір для катетеризації №1
Б. Браун
від
599,50
грн
в 9 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G24 №1
Ігар
від
13,16
грн
в 9 аптеках
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СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
20g (1,1 х 32 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від
9,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ УНОФЛОН З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ тм IGAR
G22 №1
Ігар
від
9,00
грн
в 8 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G18 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
13,60
грн
в 7 аптеках
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G26 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від
13,50
грн
в 6 аптеках інших міст
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
S 420 №1
Б. Браун
від
823,70
грн
в 5 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G22 №1
Ігар
від
13,10
грн
в 5 аптеках
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1
2
3
4
5
6
Форма випуску
(0,35мм x 200мм) 28G(1Fr)
0,6
1,0
1,4
16G
18G
18G (1,3 х 45 мм)
18G (1,3x45)
20G
20G (1,1 x 32 мм)
20G (1,1 х 32 мм)
220
22G
22G (0,9 х 25 мм)
22G (0,9x25)
24G
24G (0,7 х 19 мм)
26G
26G (0,6 x 19 мм)
320
4 (1,3 х 0,6)
420
5 (1,7 х 1,0)
6 (2,0 х 1,4)
720
8 (2,7 х 2,0)
Cr/Fr 6
G16
G18
G18 (1,3 х 45 мм)
G20
G20 (1,1 х 25 мм)
G20 (1,1 х 33 мм)
G22
G22 (0,9 х 25 мм)
G23
G24
G24 (0,7 х 19 мм)
G26
HF V 1220 (4167546)
KP 6F/40
KP5F40
KP8F40
Paed S 110
S 220
S 320
S 420
SB 720
SB 720 (4162200)
V 720
d=0,6 мм
d=1,0 мм
d=1,4 мм
КВ-1 (1,3 х 0,6)
КВ-2 (1,0)
КВ-2 (1,7 х 1,0)
КВ-3 (2,0 х 1,4)
розмір 0,9 мм
розмір 1,3 мм
№ 8
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Пакування
з портом 19 мм
з портом 25 мм
з портом 32 мм
з портом 45 мм
набір д/катетеризації
рентгенконтрастн. (2)
стер.
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Кількість штук в упаковці
1
100
Виробник
Apexmed International
Balton
Delta Med
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jiangxi Huali Medical Instrument
SF Medical Products GmbH
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Suru International
Ultra for Medical Products
Vygon
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Wenzhou Huali Medical Instrument Co. Ltd.
Ігар
Б. Браун
Гемопласт
Игар
Каммед
Синтез
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