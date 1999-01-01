Київ
Катетери

катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Катетери
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
Сортування: По популярності
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 8,50 грн
в 247 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G22 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 11,10 грн
в 95 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G20 №1
від 10,11 грн
в 61 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ VASOFIX SAFETY PUR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ VASOFIX SAFETY PUR
G24 (0,7 х 19 мм) жовтий (4269071s-20) №1
Б. Браун
від 41,19 грн
в 25 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G20 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 13,30 грн
в 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
Кв-3 (2,0 х 1,4) №1
від 45,36 грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ПІДКЛЮЧИЧНИЙ
КАТЕТЕР ПІДКЛЮЧИЧНИЙ
1,0 №1
від 26,50 грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G18 №1
Ігар
від 13,10 грн
в 14 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G18 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 11,10 грн
в 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
18g (1,3 х 45 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 7,40 грн
в 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® DUO
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® DUO
700 набір для катетеризації 4162200e №1
Б. Браун
від 896,21 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ торгової марки "ІГАР"
G24 №1
від 15,10 грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
420 набір для катетеризації №1
Б. Браун
від 599,50 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G24 №1
Ігар
від 13,16 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
СФ ВЕНОКС КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ДОДАТКОВИМ ПОРТОМ ТА КРИЛАМИ, ТЕФЛОН
20g (1,1 х 32 мм) №1
SF Medical Products GmbH
від 9,00 грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ УНОФЛОН З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ тм IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ УНОФЛОН З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ тм IGAR
G22 №1
Ігар
від 9,00 грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G18 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 13,60 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З КРИЛЬЦЯМИ ТА ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ ТЕТА®
G26 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
від 13,50 грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ КАТЕТЕР CERTOFIX® MONO
S 420 №1
Б. Браун
від 823,70 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR
G22 №1
Ігар
від 13,10 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
123456
ГоловнаКошикОбране