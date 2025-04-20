Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар