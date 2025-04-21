Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Миколаїв
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
14,80
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
15,60
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
100.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
107.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
107.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
15,00
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
111.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
113.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
113.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар