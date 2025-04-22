Катетер внутрішньовенний з ін'єкційним портом Ігар
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
13,70
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
13,90
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
35.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G22 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Сіверський Шлях, 28/2
64.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 11
104.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
14,70
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар
14,04
Економія при броні: -0,51 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Семенівка, пл. Червона, 50
116.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G18 №1
Ігар
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ торгової марки IGAR G24 №1
Ігар